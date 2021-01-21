Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta yer alan el-Tayaran Meydanı’ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Patlamanın kalabalık bir saatte gerçekleştirilmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.