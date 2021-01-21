Irak'ın başkenti Bağdat’ta yer alan el-Tayaran Meydanı’ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlamanın kalabalık bir saatte gerçekleştirilmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Bağdat kent merkezinde patlama: 13 ölü, 19 yaralı
21.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağdat’taki patlamada ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat’ta yer alan el-Tayaran Meydanı’ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Bağdat,kent merkezi,
761526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761526.aspx
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