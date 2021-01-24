Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de koronavirüs ile mücadele kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ülkeye giriş ve çıkışların yasaklanmasını önerisi, kabinenin oylamasına sunulmuştu. Kabine oylamasının tamamlanmasının ardından açıklama yapan Başbakan Netanyahu, Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bütün uluslararası yolcu uçuşlarının yarın yerel saatle 22.00’den itibaren bu ayın sonuna kadar askıya alındığını belirtti. Netanyahu, “Bütün dünyadan öndeyiz. Yapmak üzere olduğumuz şeyi hiçbir ülke gerçekleştirmedi. Ülkeyi sımsıkı bir şekilde izole ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, alınan uçuş kısıtlaması kararına, kargo uçakları, itfaiye uçakları ve acil tıbbi uçuşların muaf olduğunu bildirdi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise yaptığı açıklamada, “Ölüm kalım durumu olmadığı sürece Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin verilmiyor” dedi.