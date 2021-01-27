Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'da 14 Ocak’ta başlayan toplu aşılama programı kapsamında şu ana kadar 179 bin 428 sağlık çalışanı aşılanırken, ilk aşı takviminde şubat sonuna kadar 1,47 milyon sağlık çalışanının aşılanması amaçlanıyor.

Nisan ayına kadar asker ve polis gibi kamu çalışanlarının yanı sıra yaşlı nüfusun aşılanacağı ülkede, halk için aşı süreci nisan sonrasında başlayacak.

Devlet Başkanı Joko Widodo, 25 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasına yönelik anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, 4 farklı şirketten temin edilecek şekilde 426 milyon doz aşı sipariş ettiklerini belirtmişti.

Bu arada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" aşısından 6 Aralık 2020'de 1,2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1,8 milyonun yanı sıra 12 Ocak’ta 15 milyon dozluk aşı ham maddesi ülkeye getirilmişti.

Singapur'da şimdiye kadar 60 bin kişi aşılandı

Şimdiye kadar Pfizer ve BioNTech firmalarından aşı temin edilen ve Moderna ile Sinovac firmalarından da aşı temin etmek için görüşmelerin sürdürüldüğü Singapur'da Kovid-19 aşılamaları 30 Aralık 2020'de başladı.

İlk aşamada sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve toplu taşıma personelinden oluşan 60 bin kişinin aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, ikinci aşama kapsamında bugünden itibaren, günde 2 bin kişi olmak üzere 70 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının başlayacağını açıkladı.

Hükümet, ülke nüfusunun yüzde 90'ına bağışıklık kazandırmayı planlarken, martın sonuna kadar Singapur'daki bütün bölgelerde aşılama sürecinin bitmesi bekleniyor.

Japonya'da Kovid-19 aşılamaları şubat sonunda başlıyor

Japonya Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, aşı politikalarına yönelik hükümetin açıkladığı takvimin olağan şekilde ilerlediğini belirterek, aşıların onay aşamasının şubat ortasında sonuçlanacağını söyledi.

Açıklanan takvime göre, hükümet, 145 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 290 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etti. Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Aşı uygulamasının şubat sonunda sağlık çalışanlarına, mart sonunda yaşlılara ve sonraki süreçte ise ön şartları taşıyanlardan başlamak üzere mayıs ortası gibi ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Başbakan Suga Yoşihide, İdari Reformlar Bakanı Kono Taro’yu aşı faaliyetleri koordinatörü olarak tayin etti. Kono, yaptığı açıklamada, "Güvenli ve etkili aşıların olabildiğince hızlı şekilde ve fazla sayıda insana ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

Avustralya’da Kovid-19 aşılaması şubat sonunda başlayacak

Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Ürünleri İdaresinin ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını 25 Ocak’ta onaylamasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, ilk aşıları şubat sonunda vurmaya başlayacak.

Ülkede ilk onayı alan Pfizer firmasından temin edilen 10 milyon dozluk aşının haftada 80 bin Avustralyalıya vurulacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca ve Novavax firmalarıyla varılan anlaşmalar gereği 3 şirketten toplam 140 milyon aşı alacağını duyurmuştu.

Beş aşamada tamamlanacak aşılama sürecinde, karantina görevlileri, sınır koruma memurları, sağlık görevlileri, yaşlılar ve engelliler ilk sırada yer alıyor. İkinci sıraya 70 yaş üzeri yaşlılar, 55 yaş üzeri Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları, başka rahatsızlıkları olan daha genç yetişkinler konuldu.

Üçüncü sırada 50 yaş üzeri yetişkinler, 18 yaş üzeri Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları konulurken gerek görülmesi durumunda, son aşamada 18 yaş altı gençler ve çocuklar aşılanacak.

Malezya'da aşılamalar mart ayında başlayacak

Şimdiye kadar Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, aşı sürecini 3 aşamada bitirmeyi planlıyor.

Başbakan Muhyiddin Yasin, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 80'inin aşılama sürecinin tamamlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda ilk aşamada mart - mayıs aylarında, ülkede 500 bin sağlık ve güvenlik personeli aşılanacak.

Mayıs - temmuzda ikinci aşama kapsamında 60 yaş üstü kişiler ve engelliler başta olmak üzere kanser, obezite, şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalarından oluşan 6,5 milyon kişiye aşı yapılacak. Ağustosta başlayacak üçüncü aşamada ise 18 yaş üstü yaklaşık 16 milyon kişi aşılanacak.

Ülkede 600 aşılama merkezinin kurulacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşı için başvuru ve kayıt sürecine dair detayları gelecek ay paylaşacak.

Tayland'da 14 Şubat'tan itibaren Kovid-19 aşıları uygulanacak

Şimdiye kadar Sinovac ve AstraZeneca firmalarından 26 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Tayland hükümeti, yıl içinde 63 milyon doz aşı satın alarak ülkede en az yüzde 50 oranında Kovid-19 bağışıklığı hedefliyor.

Bu kapsamda 14 Şubat'tan itibaren başlayacak 3 aşamalı aşılamaların bu yılın sonuna kadar bitmesi planlanıyor.

Son haftalarda günlük Kovid-19 vaka artışının 3 haneli rakamlarda geliştiği ülkede hükümet, Kovid-19 aşısı temin etme sürecinde geç kalmakla eleştiriliyor.

Filipinler, Nyanmar, Vietnam ve Laos'ta aşılamalar yılın ilk çeyreğine yapılacak

Endonezya'dan sonra Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasının bulunduğu Filipinler'de hükümet, ülke genelinde yüzde 70 oranında bağışıklık kazandırmak üzere toplam 148 milyon doz Kovid-19 aşısı temin etmeyi hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda Covovax ve AstraZeneca firmalarından toplam 47 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varıldığını, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac ve Sputnik V aşıları için de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ilk aşılamalara bu yılın ilk çeyreğinde başlanacağı kaydedildi.

Diğer Asya-Pasifik ülkelerinden Myanmar ve Vietnam'da da Kovid-19 aşılamalarının 2021'in ilk çeyreğinde kitlesel olarak başlaması planlanıyor.

Laos'ta gönüllüler için deneme aşıları başlarken, kitlesel aşıların şubat sonunda başlaması bekleniyor.