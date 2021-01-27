İngiltere’de bir at, üzerindeki kadın sürücüyle beraber Devon’un Yelverton köyünde sırt üstü çukura düştü. Köylüler atın altında kalan sürücüyü el birliğiyle çukurdan çıkarmayı başardı. Olayı hafif yaralarla atlatan sürücüye, gelen sağlık ekipleri tarafından ilkyardımda bulunulurken at için olay yerine kurtarma ekipleri çağrıldı. Köylülerin çukura düşen hayvanları çıkarmak için kullandıkları alet yardımıyla dev at vinçle kurtarıldı. Atın, kurtarma çalışmaları sırasında panikleyerek çırpınmaya başlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Yelverton İtfaiyesi sözcüsü, “Köylüler, biz ve Camels Head adlı kurtarma ekibindeki görevliler el birliğiyle atı çukurdan çıkardık” dedi.
At, sürücüsüyle birlikte sırt üstü çukura düştü
27.01.2021 - 14:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de bir at, üzerindeki kadın sürücüyle beraber Devon’un Yelverton köyünde sırt üstü çukura düştü. Köylüler atın altında kalan sürücüyü el birliğiyle çukurdan çıkarmayı başardı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : at,çukura düşen at,
763156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763156.aspx
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