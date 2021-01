Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bir at, üzerindeki kadın sürücüyle beraber Devon’un Yelverton köyünde sırt üstü çukura düştü. Köylüler atın altında kalan sürücüyü el birliğiyle çukurdan çıkarmayı başardı. Olayı hafif yaralarla atlatan sürücüye, gelen sağlık ekipleri tarafından ilkyardımda bulunulurken at için olay yerine kurtarma ekipleri çağrıldı. Köylülerin çukura düşen hayvanları çıkarmak için kullandıkları alet yardımıyla dev at vinçle kurtarıldı. Atın, kurtarma çalışmaları sırasında panikleyerek çırpınmaya başlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Yelverton İtfaiyesi sözcüsü, “Köylüler, biz ve Camels Head adlı kurtarma ekibindeki görevliler el birliğiyle atı çukurdan çıkardık” dedi.