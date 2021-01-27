Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın birçok kentinde polis ve mali şube ekipleri eş zamanlı olarak aralarında Türklerin de olduğu ve kara para akladıkları iddia edilen çeteye baskın gerçekleştirdi. Köln, Essen, Berlin ve Frankfurt’un da içinde yer aldığı birçok noktada düzenlenen eş zamanlı operasyonda 600’den fazla gümrük ve polis memuru görev aldı. Köln’de Türk sokağı olarak bilinen Keup Caddesini sabah saatlerinde giriş-çıkışa kapatan polis, şüpheli kişilerin evlerine ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Toplamda 37 noktaya yapılan operasyonda para, değerli eşya ve belgelere el konurken, 8 şüpheli tutuklandı.



Öte yandan Savcılık, söz konusu şüphelileri suç örgütü kurmakla, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçluyor. Şüphelilerin yasal kaydı olmayan paraları aklamak için Almanya'daki çeşitli noktalarda topladığı, nakit para ile altın gibi değerli metaller alarak Türkiye’ye ihraç edip burada satarak para akladıkları belirtiliyor.