Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen son oturumda Covid-19'dan ölen gazetecilerin aileleri konusunda atılacak adımın karara bağlandığı belirtildi. Açıklamada, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin ailelerine 20 bin Cüneyh (yaklaşık 1273 dolar) tazminat ve ayrıca emekli maaşı verileceği kaydedildi.

Sendika Başkanı Diya Raşvan da yaptığı açıklamada, gazetecilere özellikle bu dönemde sağlıkları için gereken tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Raşvan ayrıca, sendikada yapılması planlanan tüm seçimlerin de ertelendiğini ifade etti.

Söz konusu karar, gazeteci Midhat İmam'ın Covid-19 nedeniyle vefat etmesinin ardından geldi.

Başkent Kahire'de Covid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.