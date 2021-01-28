Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika, Houthalen - Helchteren kasabasında bulunan Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Cami imamının, eşcinsellikle ilgili paylaşımı sebebiyle oturma iznini uzatmayarak, sınır dışı edilmesini kararlaştırdı. Flaman hükümeti de Yeşil Cami'nin ruhsatının iptal edilmesi için yasal işlem başlattı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Türk imam Facebook hesabından eşcinselliğin hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslamiyet tarafından yasaklandığını ifade etti. İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vaazını da hatırlattı.

Ancak hakikat, Belçikalı yetkililerin hoşuna gitmedi ve imam hakkında işlem başlattı. Belçikalı yetkililer, söz konusu imamın görev yaptığı camiyi kapatmak için de sözlerini bahane olarak kullandı.