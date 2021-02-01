Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de iç savaşta mağdur olup evlerini kaybeden ailelerin güvenli bir bölgede yaşaması için İdlib kırsalında 124 farklı noktada yapımına başlanan briket evlerin inşasının büyük bir kısmı tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası kapsamında yaptırılan briket evlere yerleşen Suriyeliler çadır hayatlarını bitirerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Birçoğu rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli uzuvlarını kaybeden savaş mağduru Suriyeliler, yeni hayatları için Türkiye’ye teşekkür etti.

2012 yılında rejim saldırılarında iki bacağını kaybeden Cemal Zekeriya, buraya beş ay önce geldiklerini belirterek “Daha öncesinde çadırlarda kötü şartlarda yaşıyorduk. Bizi kurtardığı için Türkiye Devleti’nden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi.

İdlib’e bağlı Maret en-Numan’da, çocuk ve kadın bakım evinde çalışırken rejim bombardımanına maruz kalarak yürüme kabiliyetini kaybeden Esma Abdullah ise şunları söyledi:

Bu evlerin yapılması bizleri çadır hayatından kurtardı ve düzenli bir hayata geçmemizi sağladı emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu konutlarda yaşayanlar genelde yetim çocuklar, dul kadınlar ve engelliler, bizim gibi olan insanların özellikle sağlık alanında fizik tedavi anlamında özel ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlara yönelik Türk devletinden yardım bekliyoruz.

Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan yaklaşık 3 milyon Suriyeli güvenli bölgelerde derme çatma çadırlara sığınarak, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyordu.

Erdoğan 50 konut için bağış yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, İdlib’de AFAD koordinesinde 12 STK tarafından yapımına başlanan 50 bin briket evin haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 konut için AFAD Başkanlığına 250 bin lira bağış yapmıştı. Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri bölgeye yaptırılacak 490 briket evin yapımını üstlenmişti.