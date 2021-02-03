James Bond hayranları sevinecek. İngiltere’nin Harrogate şehrinde John Atkinson Fine and Rare Books adındaki kitabevi, meşhur dedektiflik romanlarının ilk baskısından 15 kitabı satışa çıkardı. Set, toplam 475.000 sterline (4.650.000 TL) satılacak. 1953-1966 tarihli kitapların 9’u yazar Ian Fleming’ın imzası ve kişisel notlarını taşıyor. Kitapların çoğu ABD’den, biri Avustralya’dan geldi. Kitabevi sahibi John Atkinson, “Kitapları çeşitli koleksiyonlardan topladım. Toparlamak senelerimi aldı. Setin büyük talep göreceğini sanıyorum” dedi.
İlk baskı 15 James Bond romanı 4.650.000 TL’ye satışta
03.02.2021 - 16:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
James Bond hayranları sevinecek. İngiltere’nin Harrogate şehrinde John Atkinson Fine and Rare Books adındaki kitabevi, meşhur dedektiflik romanlarının ilk baskısından 15 kitabı satışa çıkardı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : James Bond romanı,
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