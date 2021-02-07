Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı hem yurt içinde hem de pazarlanan ülkelerde halka uygulanmaya devam ederken, Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg aşı ile ilgili detayları kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Rus devlet televizyonuna elde edinilen verileri açıklayan Gintsbur, “Aşı, ağır ve orta dereceli Covid-19 vakalarına karşı yüzde 100 koruma sağlıyor. Yani aşı olmuş kişi bu patojenle karşılaşırsa en kötü ihtimalle hastalığı ayakta geçirecektir. Yani hastaneye kaldırılmayacaktır” dedi.