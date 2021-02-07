Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu sel felaketi yaşandı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat, National Thermal Power Corporation (NTPC) fabrikasında ve Rishiganga'daki projesinde çalışan yaklaşık 125 kişiden haber alınamadığını aktararak, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Rawat, akşam saatlerinde bir inşaat alanında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Rawat, ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

12 İŞÇİ KURTARILDI

Bu arada, Rishiganga Projesi Sözcüsü Vivek Pandey, yapım aşamasında olan bir tünelde mahsur kalan 12 işçinin kurtarıldığını ifade etti. Pandey, Tapovan'da 2,5 kilometre uzunluğundaki ikinci bir tünelde mahsur kalan işçiler ile ise henüz temas kurulamadığını aktardı. Pandey, kurtarma operasyonunun devam ettiğini ancak enkaz ve çamur sebebiyle aksaklılar yaşadığını dile getirdi.

5 KÖPRÜ YIKILDI

Sel yüzünden bölgedeki birçok ev, 5 köprü ve NTPC’ye ait olan elektrik santrali yıkıldı. Yetkililer, sel bölgesindeki pek çok köyü tedbir amaçlı tahliye etti. Joshimath'ta 30 yataklı bir sahra hastanesi kurulurken Srinagar, Rishikesh, Jollygrant ve Dehradun'da da sahra hastaneleri kurma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Hint ordusu teyakkuza geçti. Ghaziabad’da bulunan Hindon Hava Kuvvetleri üssünden beş ton yardım ve üç helikopter bölgeye gönderildi. Ordu arama kurtarma çalışmalarına katılmaları için yüzlerce askeri bölgeye sevk ederken donanmaya bağlı 7 dalış takımı hazır bekletiliyor.

SU SEVİYESİ KONTROL ALTINDA

Ulusal Kriz Yönetim Komitesi (NCMC) ve Merkezi Su Komisyonu (CWC), sel felaketi yaşanan bölgede su seviyelerindeki artışın kontrol altına alındığı açıkladı. NCMC, bölgeye komşu olan köyler için yönelik bir tehdit olmadığını aktardı. Öte yandan Haziran 2013'te büyük çaplı seller ve toprak kaymaları Uttarakhand eyaletinin Kedarnath kentini vurmuştu. Yaşanan Felaketlerde 5.700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Seller ayrıca deniz seviyesinden 3.581 metre yükseklikte bulunan ünlü Kedarnath Tapınağı'nın bazı kısımlarına da zarar vermişti.