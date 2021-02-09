Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde dayattığı eğitim müfredatı yerine eski sisteme göre çocuklara özel ders veren 7 öğretmeni alıkoydu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği alanlarda eğitim dayatması 2016'dan bu yana sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Amude ilçesinde örgütün yasakladığı eski müfredata göre eğitim almak isteyen öğrencilere özel dersler veren 7 öğretmen, YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.

Evlerine yapılan baskınlar sonucu alıkonulan öğretmenlerin nerede tutuldukları henüz bilinmiyor.

Muhalif grup Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise yaptığı yazılı açıklamada, örgütün yasa dışı uygulamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Öğretmenlerden Hüseyin Naame, Talib Esaat, Rıdvan Hısso, Abdulselam Hısso, Benkin Muhammed, Cuma Mecdo ve Usam Deri, örgüt müfredatı yerine devletin müfredatına göre öğrencilere özel ders verdikleri bahanesiyle örgüte bağlı asayiş güçlerince alıkonuldu. Öğretmenlerimizin alıkonulmasını sert bir dille kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen ay da 7 öğretmen alıkonulmuştu

YPG/PKK, 20 Ocak’ta, Haseke'nin Derbesiye ilçesinde de aynı bahaneyi öne sürerek 7 öğretmeni 3 gün boyunca alıkoymuştu.

Öğretmenler, örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest kalmıştı.

YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması

İlk olarak 2016'da ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 3 yıl önce 10'uncu ve 11'inci sınıflara dayattığı müfredatı geçen yılın ortasında lisenin son kademesi olan 12'nci sınıflara taşımıştı.

Örgüt bu kapsamda Esed rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor.

Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" gibi sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde terör örgütü PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Bu yolla, öğrencilerin aklına "Başöğretmen Öcalan" kavramı işleniyor. Okul şenliklerinde öğrencilerin ellerine PKK elebaşı pankartları veriliyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan sözde "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.