3 çocuk annesi Charlene Leslie (33), dev tırı iterek kardan kurtardı. Tırın kendiliğinden mi yoksa kadın tarafından itildiği için mi hareket ettiği belli değil ama çekilen videonun sosyal medyada yayımlanmasıyla kadın kahraman muamelesi görmeye başladı. Olay sırasında yanında 10 ve 2 yaşlarındaki iki kızının olduğunu belirten Charlene, “Zor durumda biri olduğunu görürsem yerimde duramam hemen yardıma koşarım. Yaptığım çok tehlikeliydi ama o sırada hiç kendimi düşünmüyordum. Neyse ki yaptığım yardım işe yaradı” diye konuştu. Kadının fedakarlığından çok etkilenen Grahams yöneticileri, kadını bir sene bedava süt ürünleriyle ödüllendirdi.
Süper kadın: İterek koca tırı kardan kurtardı
13.02.2021 - 17:24 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de süt ürünleri firması Grahams’a ait bir tır, Cowdenbeath’te karlı yolda kaymaya başladı. 33 yaşındaki bir kadın ise dev tırı iterek kardan kurtardı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
767381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767381.aspx
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