Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 çocuk annesi Charlene Leslie (33), dev tırı iterek kardan kurtardı. Tırın kendiliğinden mi yoksa kadın tarafından itildiği için mi hareket ettiği belli değil ama çekilen videonun sosyal medyada yayımlanmasıyla kadın kahraman muamelesi görmeye başladı. Olay sırasında yanında 10 ve 2 yaşlarındaki iki kızının olduğunu belirten Charlene, “Zor durumda biri olduğunu görürsem yerimde duramam hemen yardıma koşarım. Yaptığım çok tehlikeliydi ama o sırada hiç kendimi düşünmüyordum. Neyse ki yaptığım yardım işe yaradı” diye konuştu. Kadının fedakarlığından çok etkilenen Grahams yöneticileri, kadını bir sene bedava süt ürünleriyle ödüllendirdi.