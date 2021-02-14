Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 114 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 334 bin 561’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 64 bin 960 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 119 bin 100 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 150 bin 501 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.87 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 537 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 996 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.67 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 967 bin 246 kişi aşılanırken, 1 milyon 331 bin 573 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.