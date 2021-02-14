Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, ülkede son haftalarda yayılan korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için haftanın 3 günü kapsamlı sokağa çıkma yasağı olmak üzere bir dizi kararlar alındığını açıkladı.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve geriye kalan günlerde ise akşam 20.00’den sabah 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten komisyon, söz konusu yasağın 18 Şubat’tan 18 Mart’a kadar uygulanacağını duyurdu.

Manav, bakkal, market, fırın ve eczanelerin sabah 05.00’ten akşam 19.00’a kadar açık olacağı ülkede, bütün işyerlerinde dezenfektan koyulması ve müşteriler arasında 2 metrelik sosyal mesafenin korunması gerektiği belirtildi. Halkı hijyen kurallarına uymaya çağıran komisyon, maske takmayanlara 25 bin Irak dinarı (yaklaşık 120 lira) ceza kesileceği uyarısında bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 641 bin 628 vakanın kaydedildiği ülkede, 13 bin 164 kişi hayatını kaybederken 605 bin 980 kişi korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.