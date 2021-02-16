Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar 419 bin 762 kişinin Covid-19'a yakalandığı ve 7 bin 157 can kaybının yaşandığı Japonya’da salgını önlemede kritik öneme sahip olan aşılama hedefinde sona gelindi. Ülkenin aşılama seferberliğinden sorumlu bakanı olan Taro Kono yaptığı açıklamada, 40 bin sağlık çalışanından oluşan ilk gruba yönelik aşılama programının yarın başlayacağını duyurdu. Pfizer-BioNTech aşısının ikinci partisinin önümüzdeki hafta Japonya'ya teslim edileceği müjdesini deveren Kono, yaşlı nüfusa yönelik aşı programına ise Nisan ayında başlanacağını açıkladı.

Gönüllü oldular

Ülke çapındaki 100 hastanede 20 bin doktor ve hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilecek ve ilk dozu alan kişilerin sağlık durumunun 7 hafta boyunca kayıt altına alınmasını öngören çalışmaya değinen Kato, olası yan etkileri gözlemlemek üzere hayata geçirilecek süreç için beklenenden daha fazla sayıda sağlık çalışanının gönüllü olduğunu ifade etti. Kitlesel aşılama konusundaki ümidini dile getiren Kato, "Umarım birçok insan faydaları ve risklerini göz önüne alarak aşılanır" şeklinde konuştu.

Yoğun program

Mart ayı itibarıyla salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 3.7 milyon sağlık çalışanını aşılamaya başlayacağı bildirilen Japonya’da süreç, Nisan ayında 65 yaş ve üstü 36 milyon kişi ile devam edecek. Söz konusu grubu, diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları bulunan nüfus ile yaşlı bakım merkezlerinde çalışanlar takip edecek. Aşılama çalışmaları kademeli olarak genel nüfusu kapsayacak.

Onay geldi

Japonya, geçtiğimiz Cuma günü Pfizer'in Belçika'daki fabrikasından gelen 400 bin dozluk ilk parti olan Covid-19 aşısını teslim almış, Sağlık Bakanlığı ise aşının kullanımına Pazar günü onay vermişti.