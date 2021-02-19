Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele eden Polonya'da, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyona uğramış korona virüs görüldü. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Suwalki kasabası yakınlarında bir kişide söz konusu virüse rastlandığını bildirdi. Niedzielski, mutasyona uğramış söz konusu iki tip virüsün ülkedeki pandemi sürecini hızlandıracağını söyleyerek, "Ülkemizde İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs vakalarının sistematik biçimde arttığını görmekteyiz, biraz önce ise Güney Afrika mutasyonunun Polonya'da ilk kez görüldüğü haberini aldım" dedi. Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 23 oranında artan korona virüs vakalarını da değerlendiren Bakan Niedzielski, ülkede üçüncü dalganın başladığını da bildirdi.

Geçtiğimiz yılsonunda 27 bine kadar çıkan günlük vaka sayılarının 5 bin seviyesine gerilediği Polonya'da, 2 hafta önce gevşetilen bazı kısıtlamaların geri getirilmesi de gündemde. Niedzielski, vatandaşları korona virüse karşı alınan önlemlere uymakta daha özenli olmaya davet ederek, "Geçen hafta vaka sayısında günlük ortalama 5 bin 300-5 bin 500 arasındaydı, bu hafta ise ortalama 6 bin 500'e yükseldi. Bir haftada yüzde 23'lük artış var" dedi.

Bugüne kadar 2 buçuk milyonu aşkın korona virüs aşılamasının yapıldığı ülkede bugün 8 bin 777 yeni vaka açıklanırken, 241 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 623 bin 218, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 41 bin 823 oldu.