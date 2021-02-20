Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, önce göreve gelmesinin ardından katıldığı ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyan G-7 Zirvesi’ne, ardından da Münih Güvenlik Konferansı’nda video konferans yoluyla katıldı. Her iki toplantıda da konuşma yapan Biden, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve müttefikleriyle yeni dönemdeki ilişkilerini değerlendirdi.

Biden, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, son 4 yılın zor geçtiğini ancak eski Başkan Donald Trump döneminde zedelenen ABD-AB ilişkilerini yeniden güçlendireceğini söyledi. Trump yönetiminden belirgin biçimde farklı olan yeni ABD dış politikalarına yönelik “ABD geri döndü” vurgusu yapan Biden, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte ABD'nin başta Avrupa olmak üzere transatlantik müttefikleriyle ilişkilerini güçlendireceğini belirten Biden, “ABD, Avrupa ile yeniden birlikte çalışmaya ve liderlik konusunda güvenini kazanmaya kararlı” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, ABD’nin geri döndüğünü birkaç kez tekrarlayan Biden, “ABD’nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum, transatlantik ittifakı geri döndü. Artık geriye değil, ileri bakacağız” dedi.

Demokrasinin kazara gerçekleşmediğinin altını çizen Biden, “Demokrasiyi korumak için savaşmak zorundayız. Bu modelin, tarihi kalıntı olmadığını kanıtlamalıyız” dedi. Biden, ABD ve Avrupa dahil olmak üzere birçok yerde demokrasinin saldırı altında olduğunu söyledi.

"İRAN İLE MÜZAKERELERE DÖNMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Biden, konuşmasında İran’ın nükleer programını konusunda ABD’nin Avrupalı ortakları ile diplomatik çözüm aramaya hazır olduğunu kaydetti. İran'la nükleer müzakerelere dönmek için hazırlık yaptıklarını ifade eden Biden, “İran’ın Ortadoğu’da dengeleri bozan hareketlerini de konuşmalıyız. Yüzleşmekte olduğumuz sorunlar konusunda AB'deki ve diğer ortaklarımızla çok yakın çalışacağız. ABD, NATO ittifakına tamamen bağlı” dedi.

"ÇİN İLE REKABETE BİRLİKTE HAZIRLANMALIYIZ"

ABD’deki yeni yönetiminin sadece ülkede değil, dünya genelinde uluslararası ilişkilere yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirten Biden, özellikle ekonomi ve güvenlik alanlarında Çin'e karşı ABD-AB ittifakının ve Çin'le rekabet edebilmek için buluşlara yatırım yapmanın önemli olduğunu vurguladı. ABD’nin Çin’le rekabet etmeye hazır olduğunu söyleyen Biden, “Çin'le uzun vadeli ve çetin rekabete birlikte hazırlanmalıyız. ABD’li ve Avrupalı firmalar, hükümetlerle yaptıkları işbirliklerini açıklamak ve haksız rekabete yol açacak tekel uygulamalarından kaçınmak zorunda. Çinli firmalar da bu standartlara uymak zorunda bırakılmalı, herkes aynı kurallarla oynamalı” dedi.

"PUTİN, AVRUPA VE NATO İTTİFAKINI ZAYIFLATMAK İSTİYOR"

Rusya konusuna da değinen Biden, Rusya’yı bir “zorba” olarak nitelendirdi. Moskova’nın transatlantik birliğine tehdit oluşturan ve demokrasi karşıtı hareketlerine karşı beraber çalışmak için müttefiklerine çağrıda bulunan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa ve NATO ittifakını zayıflatmak istediğini söyledi. Biden, diplomatik çözüm yollarını önemsediklerinin altını çizerek, Rusya ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda uzlaştıklarını hatırlattı.

Biden konuşmasının sonunda tekrar ABD’nin geri döndüğünü vurgulayarak, “Torunlarımızın torunlarına, demokrasinin işlediğini ve birlik olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını gösterelim” dedi.