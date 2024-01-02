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    7.6'lık deprem ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya'da can kaybı artıyor!

    Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden sayısı giderek yükseliyor. 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılan ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya'da son verilere göre can kaybı 57’ye yükseldi.

    7.6&#039;lık deprem ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya&#039;da can kaybı artıyor!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    7.6 büyüklüğündeki deprem başta olmak üzere dün peş peşe gelen meydana gelen depremlerle sarsılan Japonya'da can kaybı giderek yükseliyor. Son verilere göre ülkede can kaybı 57'ye, yaralı sayısı ise 87'ye yükseldi.

    JAPONYA'DA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

    Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldiğini açıkladı. Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi..

    Wajima şehrindeki turistik “Asaichi Dori” bölgesinde dün çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgedeki 200 yapı yangın nedeniyle küle dönerken, yaşanan su kesintilerinin yangın söndürme çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

    BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE DİLDİ

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida deprem nedeniyle Noto Yarımadası’nın kuzey bölgelerinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söyledi. Kishida, yaklaşık 10 bin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin kurtarma ve yardım operasyonlarında görev aldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise deprem nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısının 57 bin 360 olduğunu ifade etti.

    7.6'LIK DEPREMLE SARSILMIŞ TSUNAMİ VURMUŞTU

    Japonya’nın Ishikawa eyaleti dün 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    JaponyaDeprem
    Haberler > Dünya > 7.6'lık deprem ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya'da can kaybı artıyor!
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