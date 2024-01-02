Japonlardan bir ders daha: 379 kişiyi ölümün kıyısından 90 saniyede aldılar

2 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:49

Japonya gündemi henüz bütün adayı sarsan deprem iken, diğer yandan tüm ülkeyi şoka sokan bir kaza haberi geldi. Japon Hava Yolları'na air bir yolcu uçağı, Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. Akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştiren Japon yetkililer, 90 saniye içinde 379 kişiyi uçaktan başarıyla tahliye ettiler. Uçaklar alev topuna döndüğü halde Japonların koordineli ve soğukkanlı tavır sergilemeleri kameralara yansıdı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OPERASYON

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde korkunç bir olay yaşandı. Onlarca kişinin seyahat ettiği bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Çarpışma sonucu uçaklar alev alev yanmaya başlarken, Japon yetkililerin o dakikalarda gerçekleştirdikleri başarılı operasyon dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde başarılı bir şekilde tahliye etmeyi başaran yetkililer, ders kitaplarına geçmesi gereken bir çalışmaya imza attı.

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR SOĞUKKANLILIK

Japonya, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarih boyunca şiddetli depremlere sahne oldu. En son dün gerçekleşen ve şiddetleri 5 ila 7 arasında değişen depremler zincirinde, Japonların sakin ve soğukkanlı davrandıkları kameralara yansımıştı. Depremlerle iç içe yaşayan Japonya'nın kendine olan güveni, şüpheli ve hasarlı yapılara izin vermemesinden ve adadaki her binayı olabildiğince güçlendirmelerinden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre, Japonların deprem tehdidi karşısında aldıkları tavır tüm dünyaya fakat en başta, geçtiğimiz senenin başında acı deneyimler yaşadığımız Türkiye'ye ders niteliğinde bir örnek olduğu yönünde.