Japonya'da alev alan uçağın içinden tüyler ürperten görüntüler

2 Ocak 2024 13:30 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:23

Dünden beri 7'nin üzerinde depremlerle sallanan Japonya'da bu sefer de uçak faciası yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

KAZADAN SONRA ALEV ALDI

Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, Japon yayın kuruluşu NHK uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

UÇAK İÇİNDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Uçağın inişi sırasında içeriden çekilen ve durduktan sonra dumanların kabini doldurduğu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.