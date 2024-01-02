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    Japonya'da alev alan uçağın içinden tüyler ürperten görüntüler

    Japonya'da, Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev alan yolcu uçağının içinden tüyler ürperten görüntüler geldi. Yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın olduğu uçakta yaşanan panik anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    Dünden beri 7'nin üzerinde depremlerle sallanan Japonya'da bu sefer de uçak faciası yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

    KAZADAN SONRA ALEV ALDI

    Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, Japon yayın kuruluşu NHK uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

    UÇAK İÇİNDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Uçağın inişi sırasında içeriden çekilen ve durduktan sonra dumanların kabini doldurduğu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Dünya > Japonya'da alev alan uçağın içinden tüyler ürperten görüntüler
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