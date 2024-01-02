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    Japonya'da pistte patlama! 300 yolculu uçak böyle alev aldı

    Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı. Japon yayın kuruluşu pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. 

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na inen Japan Airlines'a ait uçak alev aldı. Patlamanın ardından, içinde 300'den fazla kişi olduğu öğrenilen uçak alev alev yanmaya başladı.Uçağı söndürme çalışmaları devam ediyor. 

    Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı. 

    400 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ 

    Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. 

    Ayrıntılar hazırlanıyor... 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JaponyaUçakYangın
    Haberler > Dünya > Japonya'da pistte patlama! 300 yolculu uçak böyle alev aldı
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