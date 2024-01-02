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Japonya'da pistte patlama! 300 yolculu uçak böyle alev aldı
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı. Japon yayın kuruluşu pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na inen Japan Airlines'a ait uçak alev aldı. Patlamanın ardından, içinde 300'den fazla kişi olduğu öğrenilen uçak alev alev yanmaya başladı.Uçağı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı.
400 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
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Düzenleyen: Nurcan Çalışkan - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi