Deprem uzmanı Japonya örneğiyle uyardı! Erzincan, Marmara... Limitlerine dayandı risk büyük

1 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 00:20

Türkiye başta olmak üzere dünya beşik gibi sallanıyor. Çin'de yaşanan depremin ardından son olarak Japonya 7,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Türkiye'de ise Bursa ,Elazığ, Hakkari, Tunceli başta olmak üzere birçok şeihrde 4 üzerinde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne 1 ay kala yaşanan depremler korkuturken, deprem uzmanından dikkat çeken uyarılar geldi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Japonya’da meydana gelen depremi örnek göstererek açıklamalarda bulundu. Japonya'nın afete karşı bilinçli ve dirençli bir toplum olduğunu belirten Arslan, ülkede binaların yüksekliğinin 2-3 katı geçmediğini, yüksek binaların ise şiddetli depremlere dayanıklı olarak inşa edildiğini söyledi.

DEPREM BİLİNCİNE HALA VARABİLMİŞ DEĞİLİZ

Japonların, ev satın alırken, dış görünüşe değil, afetlere karşı dirençli olup olmadığına baktığını belirten Arslan, "Kahramanmaraş depreminde o kadar büyük hasar vardı ki binalarımız, şehirlerimiz yerle bir olmuştu. Maalesef bunun bilincine hala varabilmiş değiliz. İnşallah Japonya gibi hem afete bilinçli toplum haline geliriz hem de afete dirençli kentler oluşturmaya başlarız” diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİNDE TSUNAMİ ETKİSİ

Beklenen İstanbul depremine de değinen Arslan, “İstanbul, Marmara Denizi ile sınır. Marmara Denizi çok derin bir deniz değil. Dolayısıyla açıklıkta çok fazla değil. O bölgede oluşabilecek tsunami seviyeleri 1 ya da 1 buçuk metreyi geçmez diye tahmin ediliyor. Dolayısıyla sahil şeridindeki çok ince bir bant haricinde tsunami riski görmüyorum. Esas binalarımız yeterli deprem direncine sahip midir diye bakmamız gerekir”

"ETKİSİNİ RUSYA'DAN ALDI"

Depremin tam olarak karanın bittiği bir burunda meydana geldiğini vurgulayan Arslan, “O sahilde doğrudan yüksek seviyede bir tsunami oluşmadı. Eğer açık denizde olmuş olsaydı, biraz daha yüksek olacaktı. Fakat etkisini Rusya’dan aldık. Depremin olduğu yerin tam karşı sahilinde bulunan Vladivostok’ta 1,5 metrelik tsunami beklentisi oldu” dedi.

BÖLGE LİMİTLERİNE DAYANDI

Arslan, 6 Şubat depremlerin ardından fay hatlarında 9 metrelik atılımlar meydana geldiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“İnanılmaz derecede yüksek bir rakamlar bunlar. Kuzeydoğu ve Güney kısmı gerildi. Kuzeydoğu kısmı; Malatya’dan başlar Elazığ dahil olmak üzere Bingöl’e dahi gidebilecek bir hat. Burası da ister istemez Erzincan ve Pürümür’ü içine alan bir hat. Gerilmenin sıkıştığı bu bölgede limitlere dayandığı kesinlikle kaçınılmaz bir gerçek. İç Anadolu bölgesinde Arap plağının kuzeye doğru hareketiyle beraber İç Anadolu bölgesinin Karadeniz’e göre batıya doğru kaydığı gerçeği muhakkak.

Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucu; Bingöl, Erzincan bölgesi doğu ucu şimdilik. Batı ucu ise Marmara ve Ege bölgesi diyebiliriz. Bu bölgede bir sıkışma yaşandığı bir gerçek ancak deprem her iki bölgede de illaki olacak. Bir bölgede deprem olduysa eğer aynı şiddette bir deprem daha olur. Ne zaman olur? Bunun zamanlamasını söylemek çok zor.”