Hakkari'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

1 Ocak 2024 23:01 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 23:24

Akşam üzeri Tunceli'de meydana gelen deprem yürekleri ağza getirmişti. Henüz gece yarısına gelmeden bir korkutan haber de Hakkari'den geldi.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Yüksekova 22:54'te 3.9 şiddetindeki depremle sallandı. Yerin 9.46 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Dün de peş peşe iki depremle sarsılan Hakkarililer büyük korku ve panik yaşadı.

KRİTİK BÖLGEDE 2 GÜNDE 3 DEPREM!

Hakkari'de dün de 19.37’de 4.4 ve saat 20.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem iki deprem meydana gelmişti. Vatandaşlar yeni yılın ilk gecesini sokakta geçirmişti. İki günde peş peşe yaşanan üç deprem endişeleri artırıken, Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Yüksekova depremlerinin levha sınırında meydana geldiğini belirterek, “Depremler küçük ve etkisiz olmasına rağmen oluştukları ortam çok kritik bir bölgededir” diyerek uyarmıştı.

VAN DEPREMİNİ HATIRLATIP UYARDI

Toker, Yüksekova’da meydana gelen depremlerin Arap levhası ile Doğu Anadolu Bölgesi arasındaki bir levha sınırının üzerinde yer aldığını ifade ederek, “Depremler sığ odaklı, sağ yanal-doğrultu atımlı, Arap levhası sınırına yakın, fay segmentlerinde gerçekleşti. Aynı zamanda depremin Hakkari üçlü eklem bölgesi içerisinde gerçekleşmiş olması kritiktir. Bölgede 2011 Van depremi, 1976 Çaldıran depremi, 1906 yılında Urmiye Gölü’nün batısında meydana gelen 7’lik depremler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölge 3 adet 7’lik deprem üretmiş bir alandır” diye konuştu.

“7'LİK DEPREM ÜRETEN FAYLAR VAR”

Yüksekova depremlerinin Arap levhası sınırına yakın alanda yer almasının önemli olduğunu dile getiren Toker, “Yakın gelecekte olmasa da uzak gelecekte risk görülmektedir. Bölgede; Çaldıran depremi, Van depremi ve Urmiye Gölü’nün batısında yer alan ve 7’lik deprem üreten faylar var. Dolayısıyla bu bölgede özellikle yapı stoğunun çok iyi denetlenmesi gerekiyor” diye konuştu.