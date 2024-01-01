Naci Görür 'korktuğumuz yer' dedi, Tunceli'deki deprem sonrası uyardı: 7'nin üzerinde olacak

1 Ocak 2024 20:22 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 20:24

Türkiye 2023'ü depremler ve acı kayıplarla uğurladı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından artçılar da depremler de dur durak bilmedi. Yeni yılın ilk gününde de korkutan haber Tunceli'den geldi. Pülümür'de meydana gelen 4.2'lik sarsıntı çevre illerlde de hissedildi.

Akşama doğru yaşanan depremin ardından gözler bir kez daha Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Görür her fırsatta Tunceli-Bingöl-Karlıova-Yedisu hattı için büyük deprem uyarısında bulunuyordu.

"KIRILMAYA HAZIR"

Pülümür'deki sarsıntı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür' e dikkat çekiyordum" açıklamalarında bulundu.

"Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır" diyen Görür, deprem biliçli kentler için de çağrıda bulundu.

YEDİSU FAYINDA DA SÜRE DOLDU

Görür, merkez üssü Tunceli'nin Pertek ilçesi olan 3.1'lik depremin ardından yaptığı değerlendirmede ise 'İlk kez açıklıyorum' diyerek “Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli’den kimse bahsetmiyor ama Tunceli tehdit altında çünkü Erzincan- Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790’lar da deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. 1794’e 250 koyarsanız günümüze yaklaşırsınız. Dolayısıyla tehlikeli orası” ifadelerini kullanmıştı.

“7.4’E KADAR ÇIKABİLİR”

Olası deprem için Erzincan-Bingöl-Karlıova bölgesini işaret eden Görür, “Bu fay eğer deprem üretirse 7,4’e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli’ye fazla uzak değil. Tunceli’ye yakın Tunceli hemen bu fayın güneyinde” demişti.