Hakkari'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son deprem detaylarını açıkladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2023 yılına Kahramanmaraş'taki 'asrın felaketi' ile başlayan Türkiye, yılın son gününde de sallanmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkenin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ederken, son dakika deprem haberi Hakkari'den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Sarsıntı, yılın son gününde kentte paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybına dair ihbar yapılmadı.
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ELAZIĞ 4,2 İLE SALLANMIŞTI
Peş peşe depremler meydana gelmeye devam ederken, Türkiye son olarak Elazığ'da dün meydana gelen depremle panik yaşamıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde dün saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi