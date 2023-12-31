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    Hakkari'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son deprem detaylarını açıkladı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Hakkari&#039;de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son deprem detaylarını açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2023 yılına Kahramanmaraş'taki 'asrın felaketi' ile başlayan Türkiye, yılın son gününde de sallanmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkenin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ederken, son dakika deprem haberi Hakkari'den geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Sarsıntı, yılın son gününde kentte paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybına dair ihbar yapılmadı.

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    ELAZIĞ 4,2 İLE SALLANMIŞTI

    Peş peşe depremler meydana gelmeye devam ederken, Türkiye son olarak Elazığ'da dün meydana gelen depremle panik yaşamıştı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde dün saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HakkariDepremAfadSon Depremler
    Haberler > Gündem > Hakkari'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son deprem detaylarını açıkladı
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