Hakkari'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son deprem detaylarını açıkladı

31 Aralık 2023 19:50 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 20:01

2023 yılına Kahramanmaraş'taki 'asrın felaketi' ile başlayan Türkiye, yılın son gününde de sallanmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkenin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ederken, son dakika deprem haberi Hakkari'den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Sarsıntı, yılın son gününde kentte paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybına dair ihbar yapılmadı.