Önce Naci Görür, şimdi Celal Şengör! Tepkiler peş peşe... 'Üşümezsoy'a depremi soran gazeteci cahildir'

31 Aralık 2023 18:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 18:32

Yılın başında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi Marmara'da beklenen büyük deprem oldu. Özellikle son olarak Bursa'nın Gemlik ve Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntılar soru işaretlerini artırdı.

"İSTANBUL'DA 7 VE ÜZERİ DEPREM OLMAYACAK"

Deprem uzmanlarından açıklamalar peş peşe gelirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları gündeme damga vurdu. Çoğu uzman deprem için tarih verir ve uyarırken Üşümezsoy, "İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN SERT TEPKİ

Bu sözler, diğer deprem uzmanları tarafından tepkiyle karşılandı. Marmara'daki fay hattının ölü bir fay olduğunu iddia eden Üşümezsoy'a cevap veren Prof. Dr. Naci Görür, "Onu diyenler bilim adamı değil" ifadelerini kullandı.

Görür, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "İstanbul’da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir."

ŞENGÖR: ÜŞÜMEZSOY'A DEPREMİ SORAN GAZETECİ CAHİLDİR

Görür'ün ardından Üşümezsoy'a bir tepki de Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Fatih Altaylı’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Teke Tek Bilim’ programının konuğu olan Şengör, "Şener Üşümezsoy’a depremi soran gazeteci cahildir. Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış 1 tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun?" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın Üşümezsoy’un sözlerini hatırlatarak, "Sürekli olarak deprem olmayacak merak etmeyin demesini açıkçası kendi adıma sorumsuzca buluyorum" demesi üzerine Şengör, "Cahilane bir laf kusura bakma sen kibarca sorumsuzca dedin ama bu zır cahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok. Saçma sapan şeyler" diye konuştu.