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Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
Artçı depremler Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Akdeniz'de saat 15.21'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.21'de kaydedilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.
Korkutan depremler ilgili AFAD'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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Öte yandan dün akşam da Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi