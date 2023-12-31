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    Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

    Artçı depremler Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Akdeniz'de saat 15.21'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kandilli duyurdu! Akdeniz&#039;de korkutan deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.21'de kaydedilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

    Korkutan depremler ilgili AFAD'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Öte yandan dün akşam da Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
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