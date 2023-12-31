Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

31 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 16:02

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.21'de kaydedilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

Korkutan depremler ilgili AFAD'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün akşam da Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.