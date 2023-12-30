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    Bursa'da deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    Son deprem haberi Bursa'dan geldi. AFAD Gürsu ilçesinde saat 23.43'te yaşanan sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı.

    Bursa&#039;da deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Yürekleri ağza getiren son deprem haberi Bursa'dan geldi. 

    3,4 İLE SALLANDILAR

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 23.43'te yerin 7.4 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Gürün ilçesi olarak açıklandı. 3,4'lük depremin ardından 2 şiddetinden daha küçük 2 artçı daha meydana geldi.

    KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI

    Kandili verilerine göre ise deprem 3.7 büyüklüğünde yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

         

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremBursa
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