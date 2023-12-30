Bursa'da deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

30 Aralık 2023 23:56 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 00:12

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Yürekleri ağza getiren son deprem haberi Bursa'dan geldi.

3,4 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 23.43'te yerin 7.4 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Gürün ilçesi olarak açıklandı. 3,4'lük depremin ardından 2 şiddetinden daha küçük 2 artçı daha meydana geldi.

KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandili verilerine göre ise deprem 3.7 büyüklüğünde yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.