24 Aralık 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:14

Akdeniz'deki depremin ardından bir deprem haberi de Ege'den geldi. Kandilli Rasathanesi Muğla'da saat 16.07'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Köyceğiz olan depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 13.47'de de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.