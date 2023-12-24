- Güncelleme Tarihi:
Muğla'da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı
Akdeniz'in ardından Muğla sallandı. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Muğla Köyceğiz'de saat 16.07'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'deki depremin ardından bir deprem haberi de Ege'den geldi. Kandilli Rasathanesi Muğla'da saat 16.07'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Köyceğiz olan depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 13.47'de de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Gazetesi / Seda Çakır - Güncel