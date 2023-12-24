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    Muğla'da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı

    Akdeniz'in ardından Muğla sallandı. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Muğla Köyceğiz'de saat 16.07'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Muğla&#039;da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akdeniz'deki depremin ardından bir deprem haberi de Ege'den geldi. Kandilli Rasathanesi Muğla'da saat 16.07'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Merkez üssü Köyceğiz olan depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.

    Saat 13.47'de de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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    Türkiye Gazetesi /  - Güncel
    MuğlaDeprem
    Haberler > Güncel > Muğla'da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı
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