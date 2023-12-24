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    Kandilli paylaştı! Akdeniz'de deprem

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında saat 13.47'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

    Kandilli paylaştı! Akdeniz&#039;de deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.47'de Girit Adası açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

    Depremin derinliği ise 9.3 kilometre.

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    Sabah saatlerinde de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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