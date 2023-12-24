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Kandilli paylaştı! Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında saat 13.47'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.47'de Girit Adası açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği ise 9.3 kilometre.
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Sabah saatlerinde de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Türkiye Gazetesi / Seda Çakır - Güncel