AFAD duyurdu! Tunceli'de deprem | Son depremler

1 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 17:17

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Pülümür ilçesi olan sarsıntı 8.7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Korkutan depreme ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.2 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

NACİ GÖRÜR 'EN TEHLİKELİ İL' DİYEREK UYARMIŞTI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde Erzincan ve Bingöl fay hattının ortasında kalan Tunceli için 'En tehlikeli şehir Tunceli' demişti. Naci Görür Tunceli için şu ifadeleri kaydetmişti:

Bingöl Karlıova'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı geliyor ve 1600 km boyunca uzanan, dünyanın en aktif fay hatlarından biri. Zaten bizim ülkemizde büyük depremler ne zaman olmuşsa hep bu fay hattında meydana gelmiştir.Bu Karlıova'dan başlayıp Hatay'a gelen ve son 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerini üreten Doğu Anadolu Fay Hattı var. Bu ikisinin kesiştiği yer Bingöl'ün Karlıova bölgesi. Tunceli ise bu iki fay hattının tam arasında kalıyor.

Erzincan ve Bingöl Karlıova arasında kalan ve bizlerin Yedisu Fayı adını verdiğimiz bir hat ve burası uzun zamandır deprem üretmemiştir. Çok büyük bir stres biriktirmektedir. En son deprem burada 1784 yılında meydana geliyor ve bu fay yaklaşık 250 senede bir deprem üretiyor.

'EN AZ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE...'

Bu da demek oluyor ki bugünlerde çok büyük bir deprem tehlikesi var. Bütün yer bilimciler burada deprem bekliyorlar. Uluslararası literatür de dahil olmak üzere böyle bir beklenti var. Düşünün ki Erzincan ve Karlıova arasındaki kısım kırılacak. 1939 ve 1982 depremlerinin de stres yüklediği ancak buna rağmen kırılmayan bir fay.

En az 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor burada. İkincisi ise Tunceli'de bir Ovacık Fay'ı bulunuyor ve son depremlerin ardından büyük bir stres yüklenmiş olabilir. Bu yavaş bir fay, stresi çok yavaş biriktiriyor ve birkaç bin yılda bir kere 7'nin üzerinde deprem üretiyor. Ancak en son meydana gelen büyük depremi bilmiyoruz buradan fakat üzerinden çok zaman geçmiş.

'TUNCELİ ÇOK TEHLİKELİ DURUMDA'

Üçüncüsü ise Nazımiye Fay'ı. Tunceli'yi çepeçevre sarıyor. Ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz çünkü çalışılmamış. Bu nedenle Karlıova ve Bingöl arasındaki kesim çok korktuğumuz bir bölge. Son depremlerin ardından burası stres biriktirmiş olabilir ve çok tehlikeli durumda.

Tunceli bu tehlikeli fayların ortasında duruyor. Yer bilimciler olarak bizler, bu ülkenin evlatları olarak halkımızı ve devletimizi, yerel yönetimlerimizi uyarmak mecburiyetimizdeyiz. Gece yatağa girdiğim zaman hep bunları düşünüyorum çünkü herhangi bir sabah burada bu depremler olabilir. Bilimsel kanıtlar var.”

HAKKARİ'DE PEŞ PEŞE 4 DEPREM

Öte yandan dün akşam Hakkari peş peşe 4 depremle sallanmıştı. İlk deprem saat 19.37'de 4.4 büyüklüğünde, ikinci deprem saat 19.52'de 3.5 büyüklüğünde, üçüncü deprem saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde, son deprem ise saat 01.28'de 3.8 büyüklüğünde kaydedilmişti.