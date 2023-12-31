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    Büyük depremin işaretçisi mi? Hakkari peş peşe sallandı, uzman isim açıkladı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılın son günü peş peşe meydana gelen depremler büyük paniğe neden olurken, Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bugünkü deprem büyük depremin işaretçisi mi?" sorusuna cevap verdi.

    Büyük depremin işaretçisi mi? Hakkari peş peşe sallandı, uzman isim açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler bölgede büyük paniğe neden oldu. Saat 19.37'de 4,4 ile sallanan bölgede, saat 19.52'de 3,5 ve 20.06'da 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. 

    Depremlerin ardından vatandaşlar korkudan sokağa döküldü. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürüyor.

    BÜYÜK DEPREMİN İŞARETÇİSİ Mİ?

    Sarsıntıların ardından NTV'ye bağlanarak değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil" dedi.

    "ALIŞILAGELMİŞ BİR DURUM DEĞİL"

    Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

    "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Senenin son gününde olan depremlerin peş peşe gelmesi alışılagelmiş bir durum değil. Farklı değerler verildi. Son değerlere göre ikisi de 4,5 büyüklüğünde. Birisi Hakkari Yüksekova'nın batısında, diğeri kuzeyinde meydana geldi. Aralarında 30-40 km'lik mesafe var.

    Bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında. Geçmişte depremlere baktığımız zaman, İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu bayağı yüksek bir deprem. Ciddi anlamda Yüksekova'ya hasar vermiş.

    25 Ocak'ta 2005'te Hakkari Sütlüce'de 5,9, 27 Ekim 2011'de de Yüksekova'da 5,2 büyüklüğünde iki tane deprem var. 1908'de Başkale'de 6 büyüklüğünde bir deprem var. Bunların en şiddetlisi İran kaynaklı yaşanan deprem.

    "GEÇMİŞTE DEPREMLER YAŞAMIŞ, GELECEKTE DE YAŞAYACAK"

    Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye iteklediği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor.

    Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır.

    Deprem gerçeğinin dikkate alınması, fay üzerinde yerleşim olmaması gerekir. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremHakkariOkan Tüysüz
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