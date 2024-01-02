Japonya'daki depremde ölü sayısı 48'e yükseldi, ordu sokağa indi

2 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:36

Japonya, art arda gelen depremlerle sarsıldı. Ülkenin batı yakasındaki İşikawa'nın Noto Yarımadası'nda gerçekleşen ve büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıdaki depremin ardından, son olarak yerel saatle 10:17'de 5,6'lık bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Japanyo Meteoroloji Ajansı (JMA), evvelden duyurdukları tsunami uyarılarının d kaldırıldığını bildirdi.

ASKERLER SOKAĞA İNDİ

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

NÜKLEER SANTRALDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.