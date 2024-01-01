Kolon kesenlere, malzeme çalanlara ders niteliğinde… 7.4’lük depremde Japonlar ne yaptı?

1 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 15:31

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bildirdiğine göre, İşikawa’nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06’da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10’da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların gelebileceği öngörüldü.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedildi.

NE CAN NE DE MAL KAYBI VAR

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, ilk açıklamasında “Hasar tespit çalışması devam ediyor. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadı. Nükleer santrallerde de herhangi bir sorun yok” dedi. Ayrıca deprem anına ait ilk görüntüler yayınlandı. Videoda, şiddetli depreme rağmen insanların sakinliği ve binaların sağlamlığı dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE 50 BİN 783 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminin üzerinden 10 ay geçti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat: 04.17'de, Elbistan ilçesinde ise saat: 13.24'te peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felakette, Türkiye'de 50 bin 783, Suriye'de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetmişti.

1 BUÇUK MİLYON KİŞİ EVSİZ KALMIŞTI

11 kenti vuran depremde en az 35 bin 355 bina yıkılmıştı. Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 1.5 milyon kişi evsiz kaldı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 16 Şubat 2023 tarihli rapor bir hazırlamıştı. Rapora göre, 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlenmişti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023'te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti 2 trilyon lira (103 milyar $) oldu. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmüştü.

Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, 108 müteahhit, 173 yapı sorumlusu, 18 yapı sahibi ve binalarda değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 317 şüpheli tutuklandı.

Depremin ardından birçok binada kolonların kesildiği, yeni yapıların kötü ve yetersiz malzemelerden dolayı ayakta kalmadığı tespit edilmişti.