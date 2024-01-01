Japonya Rusya'yı korkuttu! Uyarı sistemi devreye girdi, tahliyeler başladı

1 Ocak 2024 13:28 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 13:31

Japonya'da yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük depremlerin ardından tsunami alarmı verildi.

Dalgaların 5 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunan devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük tsunami, derhal kaçın" uyarıları yapıldı. Kıyı bölgesinde yaşayanlara mümkün olduğunca kısa sürede yüksek arazilere ya da yüksek binaların üst katlarına çıkmaları söylendi.

NHK televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, Ishikawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi. Ülkede 36 binden fazla eve elektrik verilemezken, halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

RUSYA DA TAHLİYELERE BAŞLADI

Depremlerin ardından Rusya'nın Sahalin bölgesi için de tsunami uyarısı verildi. Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.

Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.