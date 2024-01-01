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    Japonya Rusya'yı korkuttu! Uyarı sistemi devreye girdi, tahliyeler başladı

    Japonya'da 5.7 ve 7.4'lük peş peşe depremler sonrası tsunami alarmı verildi, Rusya da Japonya'ya yakın konumda bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yaptı, tahliyeler başladı.

    Japonya Rusya&#039;yı korkuttu! Uyarı sistemi devreye girdi, tahliyeler başladı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Japonya'da yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük depremlerin ardından tsunami alarmı verildi.

    Dalgaların 5 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunan devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük tsunami, derhal kaçın" uyarıları yapıldı. Kıyı bölgesinde yaşayanlara mümkün olduğunca kısa sürede yüksek arazilere ya da yüksek binaların üst katlarına çıkmaları söylendi.  

    NHK televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, Ishikawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi.  Ülkede 36 binden fazla eve elektrik verilemezken, halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

    RUSYA DA TAHLİYELERE BAŞLADI

    Depremlerin ardından Rusya'nın Sahalin bölgesi için de tsunami uyarısı verildi. Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.

    Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

    Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaRusyaDeprem
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