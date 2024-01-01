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    Japonya'daki şiddetli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

    Japonya'da meydana gelen 5.7 ve 7.4'lük depremler için AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'a iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Dost ve kardeş Japon Halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. 

    Japonya&#039;daki şiddetli depremle ilgili AFAD&#039;dan açıklama
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Japonya, ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 5.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Korkutan depremlerin ardından tsunami alarmı verildi, ilk dalgalar bazı bölgelerde kıyılara vurdu. 

    Depreme ilişkin gelişmeler anbean takip edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da açıklama geldi.

    'KARDEŞ JAPON HALKINA GEÇMİŞ OLSUN'

    Depremin büyüklüğünü 7.5 olarak duyuran AFAD, kendilerine iletilen herhangi bir yardım çağrısı olmadığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

    #DEPREM: Bugün saat 10:06'da Japonya/Anamizu'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır.

    Dost ve kardeş Japon Halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JaponyaDeprem
    Haberler > Gündem > Japonya'daki şiddetli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
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