Japonya'daki şiddetli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

1 Ocak 2024 12:44 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 12:53

Japonya, ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 5.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Korkutan depremlerin ardından tsunami alarmı verildi, ilk dalgalar bazı bölgelerde kıyılara vurdu.

Depreme ilişkin gelişmeler anbean takip edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da açıklama geldi.

'KARDEŞ JAPON HALKINA GEÇMİŞ OLSUN'

Depremin büyüklüğünü 7.5 olarak duyuran AFAD, kendilerine iletilen herhangi bir yardım çağrısı olmadığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

#DEPREM: Bugün saat 10:06'da Japonya/Anamizu'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır.

Dost ve kardeş Japon Halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."