Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

1 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:52

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, Japonya'nın kuzeydoğusunda sırayla 5.7 ve 7.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ishikawa merkezli olduğu bildirilen depremlerin ilki yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte ikincisi ise 16.10'da da sığ derinlikte oluştu.

Depremler Ishikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Büyük depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

JMA, kıyı bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek bölgelere ve binaların üst katlarına sığınma çağrısı yaptı.

Depremin ardından, büyüklükleri 4.3 ve 5.2 arası değişen 8 artçı sarsıntı meydana geldi.

İLK DALGALAR KIYIYA ULAŞTI

Depremin etkili olduğu bazı yerlerde yıkılan binaların olduğu bildirildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken bazı bölgelerde ilk dalgalar kıyıya ulaştı.

Kuzey Kore ve Rusya'nın uzak doğu bölgesi için de tsunami uyarısı yayınlandığı bildirildi.