Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

    Japonya, ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 5.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Başkent Tokyo'da da hissedilen depremlerin ardından kıyı bölgeleri için tsunami alarmı verildi. Dalgaların 5 metreyi bulabileceği belirtildi.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, Japonya'nın kuzeydoğusunda sırayla 5.7 ve 7.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

    Ishikawa merkezli olduğu bildirilen depremlerin ilki yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte ikincisi ise 16.10'da da sığ derinlikte oluştu.

    Depremler Ishikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

    TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

    Büyük depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.  Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

    JMA, kıyı bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek bölgelere ve binaların üst katlarına sığınma çağrısı yaptı.

    Depremin ardından, büyüklükleri 4.3 ve 5.2 arası değişen 8 artçı sarsıntı meydana geldi.

    İLK DALGALAR KIYIYA ULAŞTI

    Depremin etkili olduğu bazı yerlerde yıkılan binaların olduğu bildirildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken bazı bölgelerde ilk dalgalar kıyıya ulaştı.

    Kuzey Kore ve Rusya'nın uzak doğu bölgesi için de tsunami uyarısı yayınlandığı bildirildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    JaponyaDepremAsya
    Haberler > Dünya > Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD'nin İsrail'e yaptığı ekonomik yardımlar protesto edildi - DünyaABD'nin İsrail'e yaptığı ekonomik yardımlar protesto edildiİsrail yeni yıla katliamlarla girdi! - Dünyaİsrail yeni yıla katliamlarla girdi!Yeni yıl kutlamalarında havai fişek faciası: Bir kişi öldü - DünyaYeni yıl kutlamalarında havai fişek faciası: Bir kişi öldü"İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz" - Dünya"İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz"BM raporu siyonistlerin Gazze planını deşifre etti - DünyaBM raporu siyonistlerin Gazze planını deşifre ettiGazzeli çocuktan insanlığa tokat gibi yılbaşı mesajı - DünyaGazzeli çocuktan insanlığa tokat gibi yılbaşı mesajıÜrdün, Netanyahu'yu işaret etti: 2024 'ölüm yılı' olacak - DünyaÜrdün, Netanyahu'yu işaret etti: 2024 'ölüm yılı' olacakDünya 2024'e 'merhaba' diyor - DünyaDünya 2024'e 'merhaba' diyorİsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldı - Dünyaİsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldıYahudi tarihçi Segal: İsrail, soykırım yapıyor - DünyaYahudi tarihçi Segal: İsrail, soykırım yapıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...