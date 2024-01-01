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    Japonya'daki 7,4'luk depremin ardından ilk tsunami dalgaları kıyıları vurdu

    Japonya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk tsunami dalgaları Japonya kıyılarına vurdu.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi.

    Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre,  depremlerin ilki yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte ikincisi ise 16.10'da  sığ derinlikte oluştu.  Büyük depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. 

    Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

    TSUNAMİ DALGALARI KIYIYA VURDU

     Depremin etkili olduğu bazı yerlerde yıkılan binaların olduğu bildirildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

    36 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

    Deprem sonrası birçok evin hasar gördüğü, yaklaşık 36 bin evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    JaponyaDeprem
    Haberler > Dünya > Japonya'daki 7,4'luk depremin ardından ilk tsunami dalgaları kıyıları vurdu
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