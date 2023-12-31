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    Türkiye'de 2023 yılının kelimesi belli oldu: 'Deprem'

    Türkiye'de yapılan bir anket sonucuna göre 2023 yılının kelimesi "deprem" seçildi. Sosyal medyada düzenlenen ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı.

    Türkiye&#039;de 2023 yılının kelimesi belli oldu: &#039;Deprem&#039;
    Yaşam Haberleri  / DW Türkçe

    Sosyal medyada yapılan bir anketle 2023 yılının kelimesi belirlendi. Kullanıcılar tarafından en çok oy alan kelime "Deprem" oldu.

    DW Türkçe, Twitter'da bir anket düzenleyerek kullanıcılardan 2023 yılının kelimesini seçmesini istedi. 

    Sosyal medyada düzenlenen ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı.

    DEPREM YILIN KELİMESİ OLDU

    Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört aday kelimenin yarıştığı ankete katılanların yüzde 71,6'sı "deprem" lehinde oy kullandı.

    Türkiye'de 2023 yılının kelimesi belli oldu: 'Deprem'

    "Seçim" kelimesi yüzde 15,1 oyla ikinci oldu.

    Gazze'deki ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan "savaş" yüzde 6,8 oranında oylandı.

    Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar nedeniyle ankette kendine yer bulan "fenomen" kelimesi ise yüzde 6,4 ile dördüncü sırada kaldı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: DW Türkçe
    TürkiyeDeprem
    Haberler > Yaşam > Türkiye'de 2023 yılının kelimesi belli oldu: 'Deprem'
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