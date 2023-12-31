Türkiye'de 2023 yılının kelimesi belli oldu: 'Deprem'

31 Aralık 2023 19:48 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 19:57

Sosyal medyada yapılan bir anketle 2023 yılının kelimesi belirlendi. Kullanıcılar tarafından en çok oy alan kelime "Deprem" oldu.

DW Türkçe, Twitter'da bir anket düzenleyerek kullanıcılardan 2023 yılının kelimesini seçmesini istedi.

Sosyal medyada düzenlenen ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı.

DEPREM YILIN KELİMESİ OLDU

Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört aday kelimenin yarıştığı ankete katılanların yüzde 71,6'sı "deprem" lehinde oy kullandı.

"Seçim" kelimesi yüzde 15,1 oyla ikinci oldu.

Gazze'deki ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan "savaş" yüzde 6,8 oranında oylandı.

Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar nedeniyle ankette kendine yer bulan "fenomen" kelimesi ise yüzde 6,4 ile dördüncü sırada kaldı.