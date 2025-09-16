CHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi! "6 Ekim'den önce kurultay yapma şansı yok"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 24 Ekim 2025'e ertelendi.

Dava süreci ve son gelişmeler TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

Konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal başvurusu yapıldığını belirtti.

CHP ANKARA DELEGESİNDEN '22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'IN İPTALİ' BAŞVURUSU

Sözcan "Ankara'da bir CHP'li Delege 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için başvuru yaptı" şeklinde konuştu.

"TÜZÜK KURALLARINI İHLAL" İDDİASI

Başvurunun gerekçesine yönelik konuşan Sözcan “Başvuruyu yapan CHP Ankara delegesi. 21 Eylül'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için tüzüğün kurallarının yerine getirilmediği iddia ediliyor" açıklamasında bulundu.

Ahmet Sözcan "CHP tüzüğüne göre aynı gün toplanan imzalar YSK'ya verilemez. 15 günlük süre gerekiyor. Bu süreçte delege kararını değiştirebilir. Toplanan imzaların büyük çoğunluğu noter kanalıyla gönderilmemiş" ifadelerine yer verdi.

900 DELEGE İMZA VERDİ Mİ?

Olağanüstü kurultay için CHP'de toplanan imzalara dikkat çeken Sözcan “Özgür Özel 900 delegenin imza verdiğini söylüyor. Ancak belgede kaç kişiyle başvuru yapıldığı yer almıyor" şeklinde konuştu.

"6 EKİM'DEN ÖNCE KURULTAY YAPMA ŞANSI YOK"

Avukat Serdar Tokdemir "Tüzüğe göre 6 Ekim'den önce CHP'nin olağanüstü kurultay yapma şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.

"5 DELEGE DAHA BAŞVURACAK"

Sözcan'ın açıklamalarına vurgu yapan gazeteci Barış Yarkadaş, iptal başvurularının artacağını ifade ederek "Yarın 5 kurultay delegesi daha itiraz edecek" sözlerini kullandı.