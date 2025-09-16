CHP'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısı: Artık davaların bittiğini söylemeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının ekim ayına ertelendiğini hatırlatan Başarır; "Biz artık bu saçma sapan davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının gündeme gelmesini istiyoruz" dedi.

"BU SAÇMALIKLARA SON VERİLMELİ"

Bir gazeteci, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreciyle ilgili bir açıklama yapmadığını anımsatarak, Ali Mahir Başarır'a bu konudaki değerlendirmesini sordu.

Başarır, soru üzerine şunları kaydetti: "CHP'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir, genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç ve başarılı kadrolar, girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur. O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm CHP ailesi olarak isteğimiz, artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partide kayyımların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri.

"KILIÇDAROĞLU DA ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMELİ"

Susmak iyi bir şey değil. Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk, Adalet Yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özel'in arkasında olup, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir."