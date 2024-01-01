Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde sadece 2 kişi hayatını kaybetti

    Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Japonya Polis Teşkilatı Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Felaket sonrası 50’den fazla ev yıkıldı.

    Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde sadece 2 kişi hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, Wajima İtfaiye Departmanı bölgede bulunan 50’den fazla evin yıkıldığını açıkladı.

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi 6 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi. Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi.

    JAPON İMPARATORU PROGRAMINI İPTAL ETTİ

    Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, imparator ve ailesinin yarın halkı selamlayacağı geleneksel etkinliğin deprem nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

    Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilen deprem bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

    TREN SEFERLERİ AKSADI

    Demiryolu işletmecisi JR, Joetsu ve Hokuriku, hatlarındaki tüm hızlı trenlerin yanı sıra Kansai bölgesi ile Horukuri bölgesini birbirine bağlayan sınırlı ekspres trenlerin deprem nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerden gerçekleşmesi planlanan en az 24 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

    YENİ DEPREMLER BEKLENİYOR

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 16.10 dolaylarında meydana gelen sarsıntının ardından büyüklüğü 3 ila 6.1 arasında değişen 81 artçı deprem yaşandığını duyururken, yetkiler önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

    Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Deprem sonrasında bazı bölgelerde yangın çıkarken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. En az 32 bin 500 haneyi elektriksiz bırakan sarsıntı nedeniyle birçok yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

    Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde sadece 2 kişi hayatını kaybetti

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    JaponyaDeprem
    Haberler > Dünya > Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde sadece 2 kişi hayatını kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! - DünyaGalata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında!İsrailli eski generalden itiraf dolu sözler - Dünyaİsrailli eski generalden itiraf dolu sözlerİsrail, Filistinli işçileri yabancılarla değiştirmeye hazırlanıyor! - Dünyaİsrail, Filistinli işçileri yabancılarla değiştirmeye hazırlanıyor!Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi - DünyaGazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldiİran savaş gemisi 'Elburz' Kızıldeniz'de - Dünyaİran savaş gemisi 'Elburz' Kızıldeniz'deJaponya Rusya'yı korkuttu! Uyarı sistemi devreye girdi, tahliyeler başladı - DünyaJaponya Rusya'yı korkuttu! Uyarı sistemi devreye girdi, tahliyeler başladıİsrail, Gazze'de 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı - Dünyaİsrail, Gazze'de 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladıTsunami dalgaları Japonya kıyılarını vurdu - DünyaTsunami dalgaları Japonya kıyılarını vurduABD'nin İsrail'e yaptığı ekonomik yardımlar protesto edildi - DünyaABD'nin İsrail'e yaptığı ekonomik yardımlar protesto edildiJaponya'da 7.4'lük deprem sonrası alarm! - DünyaJaponya'da 7.4'lük deprem sonrası alarm!
    Sonraki Haber Yükleniyor...