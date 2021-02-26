Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, ülkeden ayrılan diplomatlarının elle itilen motorsuz araçla tren yolunu kullanarak ülkeyi terk ettiği anların fotoğrafların paylaştı.

Bakanlık, fotoğrafların 25 Şubat'ta çekildiğini ve Kuzey Kore'deki Rus Büyükelçiliğinde çalışan sekiz çalışanın yer aldığını söyledi. Geziye "uzun ve zor" adı verildi.

Görüntülerde valizler, çocuklar ve yorgunluktan zorla gülümsemeye çalışan diplomatlar dikkat çekti.

Rus diplomatlar ülkeyi demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Kuzey Kore koronavirüs önlemleri kapsamında neredeyse tüm toplu taşıma araçlarını kullanımdan kaldırmış durumda.

Ülkede bugüne kadar tek bir vaka bile olmadığı açıklansa da gözlemciler bu iddianın gerçeği yansıtmadığı görüşünde.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Sınırların bir yılı aşkın süredir kapalı olması ve yolcu trafiğinin kesilmesi nedeniyle eve dönmek uzun ve zorlu bir yolculuk aldı. Önce trenle 32 saat, sonra otobüsle sınıra iki saat daha ve son olarak rotanın en önemli kısmı - Rus tarafına yürümek. Bunu yapmak için, önceden bir el arabası yapmalı, raylara koymalı, üzerine bir şeyler yerleştirmeli, çocukları oturtmalı ve gitmelisiniz.

Küçük müfrezede motoru olmayan bir vagon, üzerinde Büyükelçilik üçüncü sekreteri Vladislav Sorokin ve onun üç yaşındaki kızı en genç gezgin Varya da var. Bu demiryolunu elle itilerek sürülen vagonla bir kilometre kadar gittiler. Yolun en önemli bölüm Tumannaya Nehri üzerindeki köprü. Ve son olarak, memleketlerine dönen vatandaşlarımız Primorsky Bölgesi yönetimi tarafından sağlanan bir otobüs ile Vladivostok havaalanına teslim edildi ve evlerine ulaştılar" bilgisi paylaşıldı.