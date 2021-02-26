Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sağlık Kanada (Health Canada), AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının onaylandığını duyurdu. Böylece Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ardından ülkedeki 3’üncü Covid-19 aşısı onaylanmış oldu. AstraZeneca’nın Kanada'ya 20 milyon doz aşı sevkiyatı yapması belirtildi. Covax olarak bilinen küresel aşı paylaşım programının bir parçası olarak önümüzdeki mart ayının sonuna kadar Kanada'ya yaklaşık 500 bin doz gönderilmesi planlanıyor. AstraZeneca aşısının nispeten daha ucuz ve depolanmasının daha kolay olması yönünden Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarından ayrılıyor. AstraZeneca’nın, her bir doz için yaklaşık 2,50 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. AstraZeneca dozları, 2-8 derece arası sıcaklıkta saklanabilirken Kanada’da onaylanan diğer iki aşı ise ultra soğuk dondurucular gerektiriyor.

Öte yandan dünya genelinde yeni koronavirüs mutasyonlarının ortaya çıkması ile AstraZeneca aşısının yeterince etkili olup olmadığı tartışmaları gündeme geldi. Kanadalı uzmanlar, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin aşının güvenlik ve etkililiği için yapılan başvuruyu değerlendirmesinin neticesinde AstraZeneca Covid-19 aşısına onay verdi. Aşı etkililiğinin ise yüzde 62,1 olduğu tahmin ediliyor. Johnson & Johnson ve Novavax aşıları ise Health Canada tarafından incelenmeye devam ediyor.