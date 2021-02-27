Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İngiltere’de Shamima Begum (21), 15 yaşındayken 2015’te iki arkadaşıyla birlikte Londra’dan Suriye’ye kaçmış ve terör örgütü DAEŞ’e katılmıştı. DAEŞ yenilince Begum, 9 aylık hamileyken Şubat 2019’da Suriye’deki bir mülteci kampında bulundu. Zamanın İçişleri Bakanı Sajid Javid, milli güvenlik endişeleriyle onun İngiltere vatandaşlığını feshetti. Begum, ülkeye gelebilmek için mahkemeye başvurdu, temyiz mahkemesi temmuzda, mahkeme sürecini takip etmesi için Begum’un İngiltere’ye gelmesine izin verilmesi gerektiğine hükmetti. İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti ve olay Anayasa Mahkemesi’ne intikal etti. Bu arada çarşafı bırakan ve tayt giyen Begum, hakkında kararı beklerken Suriye’de El Roj mülteci kampında üzgün ve öfkeli halde göründü. Anayasa Mahkemesi dün, İçişleri Bakanlığı’nın talebi lehinde karar verdi.