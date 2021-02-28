Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC muhabiri Stacey Dooley’in sunduğu programda, her 50 kişiden birinin biyolojik babasının kim olduğunu bilmediği kaydedildi. Programa göre ülkede 1 milyon kişi, gerçek babasını bilmeden yaşıyor. Programa katılan genetik uzmanı Turi King, “Bazı durumlarda adam, çocuğun biyolojik babası olduğunu sanıyor ama gerçek öyle değil. Bazı durumlarda da kadın, çocuğu küçükken yeni bir ilişkiye başlıyor, yeni baba da çocuğu kendi çocuğu gibi büyütüyor” dedi. Evlatlık alma da korkunç istatistiğe katkı yapan diğer unsur. Prof. King, sahte babalığın "daha fazla fırsatın olduğu şehirlerde" ve "düşük gelirli gruplar arasında" daha yaygın olduğunu ifade etti.