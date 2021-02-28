Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento şehrinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Sacramento Yüksek Mahkemesinde perşembe günü görülen duruşmaya Plastik Cerrah Doktor Scott Green, hastasını ameliyat ettiği sırada görüntülü olarak katıldı. Mahkeme katibi Green’e "Merhaba Bay Green? Duruşmaya hazır mısınız? Görünüşe göre ameliyat odasındasınız" dedi. Üzerinde ameliyat önlüğü olan Green ise "Öyleyim efendim. Evet, şu anda bir ameliyathanedeyim. Evet, duruşmaya hazırım. Devam edin" ifadelerini kullandı. Yargıç Gary Link'in duruşmaya katılması beklenirken Green’in hastasını ameliyat etmeye devam etti. Link’in duruşmaya katılmasının ardından Green’e "Yanılmıyorsam, ameliyathanede bir hastaya aktif olarak hizmet sağlamakla meşgul olan bir sanık görüyorum. Bu doğru mu Bay Green? Yoksa Dr. Green mi demeliyim?" diye sordu. Sanığın ameliyatın ortasında olduğunu ve duruşmaya devam etmekten mutlu olacağını belirtmesinin ardından Link “Eğer ameliyat sürecindeyseniz, hastanın iyiliği için kendimi rahat hissetmiyorum” sözlerini sarfetti. Green, duruşmaya devam edebileceği konusunda ısrar ederek “Tam burada benimle ameliyatı yapan başka bir cerrah var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim" şeklinde konuştu. Green’in ısrarının ardından Link, “Sanmıyorum ve bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir hastanın ihtiyaçlarına aktif olarak dâhil olmadığınız veya bunlarla ilgilenmediğinizde farklı bir tarih bulacağım” diyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Californiya Tıp Kurulu ise olayın ardından soruşturma başlatarak, “doktorların hastalarını tedavi ederken standartlara uymasının beklediği" belirtildi. Green'in ofisi tarafından ABD basınına verilen demeçte, “Bu doğru değil ve söyleyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim" denildi.