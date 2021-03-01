Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin tarafından hibe edilen 600 bin dozluk Sinovac aşısını dün teslim alan Filipinler'de hükümet, Covid-19 aşılama kampanyasını bugün başlattı. Başkent Manila'daki Filipin Genel Hastanesi Müdürü Dr. Gerardo Legaspi, ülkede Covid-19 aşısı uygulanan ilk kişi oldu. Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları, asker ve polisler ile bazı kabine üyelerine de Manila'daki 6 farklı sağlık kurumunda Covid-19 aşısı yapıldı.

Tedarik belirsizliği

Ülke basınında yer alan haberlerde, aşı arzına dair sürecin belirsizliğini koruduğu belirtilirken, Çin'in hibe ettiği 600 bin dozluk Sinovac aşısı dışında Pekin'den sipariş edilen 25 milyon dozun teslim tarihinin netleşmediği vurgulandı. Sağlık Bakanı Francisco Duque III ise normal şartlarda bugün ülkeye ulaşması beklenen 525 bin 600 doz AstraZeneca aşısının teslimatının tedarik sorunları nedeniyle bir hafta erteleneceğini söyledi.

Duterte çağrı yapmıştı

Çin tarafından hibe edilen Sinovac aşısının dün Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin katıldığı törenle teslim alınmış, halka seslenen Duterte, "Lütfen korkularınızı bir kenara bırakın. Bu aşılar bilim tarafından desteklenmekte ve Filipinli uzmanlar tarafından incelenmektedir. Sizi mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemede elinizi taşın altına koymaya çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Filipinler'de Covid-19 vaka sayısı 576 bin 352'e ulaşmış, ölü sayısı ise 12 bin 318 olmuştu.