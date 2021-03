Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları, Irak-Suriye geçiş koridoruna yönelik hava operasyonlarını artırdı. Son dönem İran’a ait onlarca konvoy, ABD ve müttefiklerinin SİHA ve savaş uçakları ile vuruldu. Tahran yönetimi ise sınırda yaşanan hava ablukasını, Şiilerin kutsal hac olarak gördüğü ve İran’dan Şam’daki Seyyide Zeynep’e yönelik ziyaretçi kafilelerine ait otobüslerle silah taşıyarak kırmaya çalışıyor.

GÜNLÜK 50-60 OTOBÜS

Şamlı gazeteci Yaşar Kemal, İran’dan Suriye’ye son dönem ziyaretçi trafiğinin olağanüstü arttığına ve günlük 50-60 civarında otobüsün Şam’a giriş yaptığını anlattı. Gazetemize konuşan Kasiyun News Haber Kanalı Genel Kooridnatörü Yaşar Kemal, “Başkent Şam’a gelen Şii hac kafileleri Hazreti Hüseyin’in başının defnedildiğine inandıkları Emevi Camii, Hazreti Ali’nin kızı Seyyide Zeynep’in türbesi ve Hazreti Hüseyin’in kızı Hazreti Rukiyye’ye ait makamı ziyaret edip hacı olduklarına inanıyorlar’’ diye konuştu.

HER BİRİ SİLAH DEPOSU

Yaşar Kemal olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: Koalisyona ait hava unsurları Irak-Suriye sınırda yaşanan her hareketliliği yakından takip ediyor. İsrail’in bölgeye yönelik saldırıları da olağanüstü arttı. İran, Suriye’deki milislere silah ve mühimmat taşımakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu problemi de içerisinde kadın ve çocuklarında yer aldığı otobüslerle yapılan hac kafileleri ile çözme yoluna gitti. Şam’a gelen otobüsler yolcularını indirdikten sonra Şii milisler tarafından alınıp Hacira bölgesine götürülüyor. Orada kurulan büyük depolar var ve hemen her noktasına silah ve cephane yerleştirilen otobüsler burada boşaltılıp yeniden Seyyide Zeynep’e getiriliyor. Şam’a giren Şii hacılara ait otobüslerden ortalama 10 kamyon silah ve cephane çıktığını biliyoruz.

HASTANE ALTINA TÜNEL

Şam’daki Meşfe ed-Devle (Devlet Hastanesinin) ismini değiştirip Humeyni Hastanesi yapıldı. Bu hastanenin çevresine de bazıları yer altı tünelleri şeklinde silah depoları inşa edildi. İran’dan çıkan ve Irak-Busra Şam bölgesine gelen konvoylar daha sonra el Bukemal ve Palimira hattını takip ederek Şam’a geliyor. Daha sonra da bu depolara indirilip ülke içerisindeki milislere dağıtılıyor.

ŞAM'IN GÜNEYİ GASBEDİLDİ

İran’a bağlı militanlar önceleri Mezze bölgesini ana üs olarak kullanıyorlardı. Fakat bu noktalar çok fazla saldırıya uğradığı için güçlerini merkeze dağıttılar. Sipeyne, Hacira, Kameriyye, Deraya bölgelerinde Sünnilere ait bütün ev ve arazileri el koydular. Şu an Seyyide Zeynep ve çevresine hiçbir Sünni giremez. Bölgede onlarca Şii milislere ait kontrol noktası var ve her giren çıkan detaylı taramadan geçiriliyor. Bu bölgeye rejim unsurları ve Rus askerlerin girmesine dahi izin verilmiyor. Suriye savaşında ilk günlerden itibaren Esad'a destek veren İran, gasbettiği mahallelerde hizmet veren camilere de el koydu. Tamamını Şii-Hüseyniyelere dönüştürdü. Bazılarını dinî eğitim merkezi yaptılar. Şam’da seçtikleri Sünni çocuklara burada Şii din eğitimi vererek asimile ediyorlar.